Miramar: sacaba el auto del garaje y atropelló a una niña de un año

Una niña de un año se encuentra internada en grave estado tras ser atropellada por un integrante de su familia, cuando sacaba su automóvil de un garaje en la ciudad bonaerense de Miramar.

Según información de medios locales, el hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando el hombre sacaba su vehículo del garaje de la vivienda, no advirtió la presencia de la pequeña y la embistió de manera involuntaria.

Como consecuencia del impacto, la nena sufrió diversas heridas y fue trasladada de urgencia por el propio conductor del vehículo hasta el Hospital Materno Infantil Victorio Tettamanti de Mar del Plata, donde ingresó en horas de la tarde-noche.

En tanto, fuentes sanitarias indicaron que la pequeña permanecía internada en la unidad de terapia intensiva en estado grave y con asistencia mecánica respiratoria, mientras que las autoridades señalaron que será fundamental la declaración del hombre.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Fiscal N°11 de Delitos Culposos, conducida por el fiscal Germán Vera Tapia, mientras que se aguardaba por si el hecho fue presenciado por testigos o si hay registros de cámaras de seguridad, ya que la denuncia no se realizó de manera inmediata.