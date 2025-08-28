Semana del árbol: Combatientes de Malvinas se sumaron a la plantación de árboles

En la mañana de este jueves se concretó una nueva jornada de plantación enmarcada en la Semana del Árbol, una propuesta que es desplegada de manera conjunta y articulada entre la Dirección de Desarrollo Agropecuario, la Coordinación de Espacios Verdes, el INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Además, para la ocasión se invitó combatientes de Malvinas e integrantes de la agrupación Generación Malvinas, dado que la actividad se desarrolló en la plaza ubicada a metros de la Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano”.

Se llevó a cabo la plantación de un total de 19 árboles, de distintas especies, que fueron donados desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires. Se recuerda que jornadas de similares características se efectuaron en los últimos días en los jardines N° 928 y N° 902, de las cuales tomaron parte integrantes de toda la comunidad educativa.

“El 29 de agosto es el Día Nacional del árbol y en conmemoración de eso estamos en esta plazoleta, poniéndola en valor junto a combatientes de Malvinas”, expresó la directora de Desarrollo Agropecuario María Inés González.

José Duhau, combatiente de Malvinas y referente de la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril, agradeció “ser invitados a este tipo de de acciones, que hacen embellecer a nuestra ciudad y darle el valor que tiene en los espacios verdes, para los chicos, para los grandes, para poder disfrutar”.

El programa de actividades alusivas continuará este viernes 29 de agosto, en horas de la mañana, en el predio municipal de Bromatología de avenida 5493, donde se plantarán 30 nuevos árboles.

Por último, se recuerda que el viernes también se llevará a cabo la charla abierta “Bases para una nueva gestión del arbolado urbano”. Será desde las 18:30 horas, en el Centro Cultural “San José”, con entrada libre y gratuita.

Se trata de una jornada de capacitación abierta a toda la comunidad, que será dictada por el Ing. Agrónomo Juan Francisco Bardi (Mat: 2463).