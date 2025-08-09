Primer sábado de descuento en carnicerías y granjas con Cuenta DNI

Cuenta DNI renovó sus descuentos para agosto y ofrecerá durante todo el mes a sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires beneficios para ahorrar pagando con la billetera virtual en comercios adheridos. Uno de ellos es el quizás más esperado por los bonaerenses, y que rige este sábado: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.

Una excelente noticia es que para este mes es que el descuento fue multiplicado, y habrá dos jornadas con beneficios en carnicerías, granjas y pescaderías a lo largo de agosto, los sábados 9 y 23 del mes.

Así que este sábado toca apurarse y correr hacia la carnicería, granja o pescadería más cercana. El descuento sigue siendo del 35%, con un tope de reintegro de $ 6.000 por persona (equivale a $ 17.000 en consumos).

Agosto en Cuenta DNI

Aquí, la lista de todos los descuentos del mes en la app digital de Banco Provincia.