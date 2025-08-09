Primer sábado de descuento en carnicerías y granjas con Cuenta DNI | Infoeme
Sabado 09 de Agosto 2025 - 15:01hs
Sabado 09 de Agosto 2025 - 15:01hs
Olavarría
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 9 de Agosto de 2025 | 14:41

Primer sábado de descuento en carnicerías y granjas con Cuenta DNI

Este sábado es el primero de agosto en los que la app del Banco Provincia ofrece un 35% de rebaja en consumos en estos locales.

Cuenta DNI renovó sus descuentos para agosto y ofrecerá durante todo el mes a sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires beneficios para ahorrar pagando con la billetera virtual en comercios adheridos. Uno de ellos es el quizás más esperado por los bonaerenses, y que rige este sábado: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.

Una excelente noticia es que para este mes es que el descuento fue multiplicado, y habrá dos jornadas con beneficios en carnicerías, granjas y pescaderías a lo largo de agosto, los sábados 9 y 23 del mes.

Así que este sábado toca apurarse y correr hacia la carnicería, granja o pescadería más cercana.  El descuento sigue siendo del 35%, con un tope de reintegro de $ 6.000 por persona (equivale a $ 17.000 en consumos).

 

Agosto en Cuenta DNI
 

Aquí, la lista de todos los descuentos del mes en la app digital de Banco Provincia.

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $ 4.000 por persona por semana (equivale a $ 20.000 en consumos). 
  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $ 6.000 por persona (equivale a $ 17.000 en consumos). 
  • Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000). 
  • Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000).
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (equivale a $ 30.000).
  • Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME