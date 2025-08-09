Boxeo: debut soñado para “La Incorregible” López, ganó en las tarjetas

En el salón de fiestas de El Fortín, Mariana López sumó su primer triunfo en el profesionalismo tras ser ganadora en las tarjetas.

La boxeadora de Oto Box cerró un concurrido festival organizado por Carlos López y Ariel Zalazar y logró el debut soñado, con festejo ante su gente.

“La Incorregible” López se enfrentó a Juliana Sofía Pettinato de Moreno en la pelea de fondo del sexto festival del 2025 y tras los cuatro rounds festejó en fallo unánime. Los jueces Andreasen, Caballero y Roldán coincidieron en dar la pelea 40 a 36 a favor de la púgil olavarriense.

Por otro lado, en el Semifondo de la velada, Tomás Coca sumó una nueva victoria en su carrera. Fue en las tarjetas ante su rival pampeano.

Además, en las preliminares hubo mayoría de triunfos de púgiles olavarrienses en las preliminares con cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. El cruce sin boxeadores de Olavarría terminó siendo victoria para Cristian Leiva.

Los resultados:

Kevin Ferrara (Pendas Box) empató con Nicolás Gallardo (Chino Box)

Nadia Pérez (Boxing Cos) empató con Antonella Leiva (La Plata)

Rodrigo Nievas (Videla Box) derrotó a Jesús Coria (Bolívar)

Junior Bargas (Matadero Box) venció a Máximo Romero (Pendas Box)

Gonzalo Andrada (La Pampa) perdió ante Cristian Leiva (Mar del Plata)

Diego Requena (Matadero Box) se impuso por Referí Suspende Combate a Santiago Sosa (La Pampa)

Emilio Barrios (Pendas Box) no pudo con Rafael Tarraga (La Plata)

Franco Lafitte (Boxing Cos) le ganó a Alexis Contini (La Plata)

Semifondo:

Tomás Coca (Turco Box) festejó ante Marcos Palacios (La Pampa)

Fondo:

Mariana López (Oto Box) derrotó a Juliana Sofía Pettinato (Moreno)