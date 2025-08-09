Accidente en Ruta 3: un hombre sufrió heridas tras un choque

En la tarde de este viernes, alrededor de la 19.30 ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 180 de la Ruta Nacional N° 3.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el siniestro y dieron aviso de inmediato a los Bomberos Voluntarios. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se produjo a raíz de un fuerte impacto entre una camioneta y un automóvil Toyota Corolla.

Como consecuencia de la colisión, la camioneta terminó volcada sobre la cinta asfáltica. Personal de Bomberos trabajó rápidamente para rescatar a una persona que había quedado atrapada en uno de los vehículos.

Del accidente resultó herido un hombre de aproximadamente 46 años, identificado como Mongelli y domiciliado en la ciudad de Las Flores, quien fue trasladado al hospital para su atención médica. El otro conductor, Matías Irigoyen, oriundo de Azul, resultó ileso.

Fuente: Noticias Las Flores