Axel Kicillof denunció a la SIDE por presunto espionaje ilegal y exigió una investigación judicial

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este miércoles ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, una denuncia penal contra la SIDE por presuntas maniobras de espionaje ilegal en su contra.

La presentación que hizo el gobernador se sustenta en un documento al que accedió el periodista Hugo Alconada Mon titulado Hechos previstos 09JUL25, que detalla reportes de inteligencia clandestina por parte del organismo.

Según este informe periodístico, la SIDE siguió los movimientos del propio gobernador, el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner, el referente del Frente Renovador Sergio Massa y el diputado de la UCR, Facundo Manes.

El organismo que maneja el secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, también habría monitoreado protestas gremiales y manifestaciones callejeras contra el gobierno del presidente Javier Milei.

El gobernador bonaerense había adelantado que su administración estaba analizando la presentación judicial, que finalmente se hizo efectiva este miércoles.

En el escrito, Kicillof solicitó que se investiguen presuntos “delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse” y se investigue el alcance de estos hechos.

La administración bonaerense no fue la única que denunció el presunto espionaje ilegal del organismo que maneja Neiffert. La investigación periodística motivó presentaciones similares por parte de la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy.

De comprobarse la veracidad de las acciones denunciadas por el periodista del diario La Nación, la SIDE podría haber violado el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe la vigilancia de personas por su afiliación política o social. (DIB)