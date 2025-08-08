La Provincia reanuda la paritaria con estatales y docentes

El Gobierno de la Provincia convocó para este mediodía a los gremios que representan a los estatales y docentes bonaerenses en el marco de la negociación paritaria. Será el segundo encuentro que mantienen esta semana, luego del que se realizara el martes pasado.

Los sindicatos están llamados para las 13 y 15 horas, respectivamente. Este encuentro se llevará a cabo de manera virtual.

El martes los funcionarios no acercaron una propuesta concreta de aumento en la paritaria. Hubo, en cambio, alguna aproximación respecto de lo que podría ser una oferta ya que la representación estatal habló de una mejora en dos cuotas a pagar con los salarios de septiembre y octubre.

Los gremios docentes plantearon “la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo del salario docente estableciendo un incremento salarial para el mes de agosto, dado que se está cobrando en esta semana el incremento del mes de julio. Y de este modo se le dé continuidad a la recuperación salarial”.

Luego de los docentes, los sindicatos estatales tuvieron su turno y propusieron “la necesidad de un salario de emergencia y el pase a planta permanente de todos los temporarios”. Además, se discutió “la reducción de la jornada laboral de 40 a 30 horas sin pérdida de poder adquisitivo”.

Pero tampoco hubo oferta concreta desde el Ejecutivo, algo que podría cambiar durante esta jornada. (DIB)