La Provincia reanuda la paritaria con estatales y docentes | Infoeme
Viernes 08 de Agosto 2025 - 14:07hs
13°
Viernes 08 de Agosto 2025 - 14:07hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 8 de Agosto de 2025 | 12:08

La Provincia reanuda la paritaria con estatales y docentes

Se espera que este viernes surja una propuesta de aumento. Los trabajadores quieren que la mejora se aplique desde el sueldo de este mes.

El Gobierno de la Provincia convocó para este mediodía a los gremios que representan a los estatales y docentes bonaerenses en el marco de la negociación paritaria. Será el segundo encuentro que mantienen esta semana, luego del que se realizara el martes pasado.

Los sindicatos están llamados para las 13 y 15 horas, respectivamente. Este encuentro se llevará a cabo de manera virtual.

El martes los funcionarios no acercaron una propuesta concreta de aumento en la paritaria. Hubo, en cambio, alguna aproximación respecto de lo que podría ser una oferta ya que la representación estatal habló de una mejora en dos cuotas a pagar con los salarios de septiembre y octubre.

Los gremios docentes plantearon “la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo del salario docente estableciendo un incremento salarial para el mes de agosto, dado que se está cobrando en esta semana el incremento del mes de julio. Y de este modo se le dé continuidad a la recuperación salarial”.

Luego de los docentes, los sindicatos estatales tuvieron su turno y propusieron “la necesidad de un salario de emergencia y el pase a planta permanente de todos los temporarios”. Además, se discutió “la reducción de la jornada laboral de 40 a 30 horas sin pérdida de poder adquisitivo”.

Pero tampoco hubo oferta concreta desde el Ejecutivo, algo que podría cambiar durante esta jornada. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME