Por primera vez, la cárcel de Saavedra es conducida por una mujer

La cárcel de la localidad de Saavedra cuenta con la primera directora de su historia, “en el marco del avance de ocupar cargos de trascendencia por mujeres en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”, según se informó.

La designación de Daniela Sánchez como directora de la Unidad 19, mediante una resolución del jefe del SPB, Xavier Areses, contó con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena, y de la gobernación de Axel Kicillof.

Así, Sánchez asumió como directora de la Unidad 19 de Saavedra y se convirtió en la primera mujer en ostentar ese cargo en la historia de ese establecimiento.

De familia penitenciaria, Sánchez ingresó a la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en 1996. A lo largo de su carrera se desempeñó en la Unidad 8 de Los Hornos como pasante, luego en la Unidad 52 de Azul y la Unidad 4 de Bahía Blanca, establecimiento en el que era subdirectora de Administración cuando le llegó la oportunidad de este nuevo desafío en su carrera.

“Tanto mi papá como mis hermanos son penitenciarios y me apoyaron desde el primer momento en que elegí esta carrera”, contó Daniela, quien luego remarcó: “Todos aspiramos llegar lejos dentro de la institución y que me hayan reconocido como para ser directora de una Unidad de varones me pone muy orgullosa”.

Al momento de referirse a su nuevo rol, la flamante directora resaltó que “es un hermoso desafío venir a una cárcel donde nunca hubo directores ni subdirectores mujeres”.

Fundada en 2003, la Unidad 19 de Saavedra integra el Complejo Penitenciario Zona Sur junto a la Unidad 4 de Bahía Blanca y la Unidad 20 de Trenque Lauquen. Desde hace más de 20 años se ha vuelto una parte vital de la comunidad a través de la acción de labores solidarias que benefician a diversas instituciones de la zona. (DIB)