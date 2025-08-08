La Madrid: Dictaron la detención de los tres acusados por venta de droga | Infoeme
Viernes 08 de Agosto 2025 - 20:40hs
La Madrid: Dictaron la detención de los tres acusados por venta de droga

Los dos hombres fueron trasladados a la Unidad 38 de Sierra Chica y la mujer en la Unidad 52 de Azul. Habían sido capturados el 1 de agosto en el marco de un allanamiento.

En las últimas horas se dictó la detención de los tres aprehendidos durante la semana pasada en La Madrid, luego de un allanamiento por venta de droga.

Se trata de dos hombres y una mujer, que fueron trasaladados por personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas de Olavarría a la Unidad Penal 38 de Sierra Chica y a la Unidad No. 52 de Azul, respectivamente.

 

 

El operativo se llevó a cabo el pasado viernes 31 de julio, luego de una investigación llevada a cabo por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, donde se logró establecer la participación de tres personas mayores de edad.

Durante la mañana del viernes el dispositivo policial se puso en marcha, donde personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, juntamente con el apoyo del Grupo Departamental (G.A.D.), ambos de Olavarría, realizaron los allanamientos correspondientes uno de ellos en Acceso Moreno al 1100 y el restante en calle Alsina entre Acceso Moreno y Sarmiento de La Madrid.

Tras el operativo se logró un importante secuestro consistente en: cocaína fraccionada y destinada para la venta, marihuana, un arma de fuego calibre 22 en optimas condiciones de uso, municiones, elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la sustancia, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

