 7 de Agosto de 2025 | 12:12

Confirman la identidad del fallecido en las vías de Sierra Chica: tenía 60 años

Policía Científica realizó las pericias pertinentes en el lugar del hallazgo del cuerpo y logró identificarlo con documentación que había entre sus prendas. 

Luego de que este jueves por la mañana trascendiera la lamentable noticia de que un hombre se quitó la vida con el tren en un tramo de la vía que pasa por la localidad de Sierra Chica, se confirmó oficialmente su identidad.

Fuentes policiales consultadas por este medio informaron que se trata de Averasturi Walter Horacio de 60 años.

Según el reporte, efectivos policiales se acercaron a la intersección de la Avenida Emiliozzi y las vías, en la zona de la famosa "S" que tiene el camino a la localidad, en donde encontraron el cuerpo sin vida del sujeto seccionado a la altura del cuello a causa de las ruedas de una locomotora de la empresa Ferrosur Roca

Fue convocada una ambulancia del SAME que constató la muerte y más tarde efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias de rigor en el lugar y lograron identificarlo con documentación que llevaba entre sus prendas

Intervino la UFI Nº7 que inició una investigación caratulada como "Averiguación de causales de muerte". 

 

