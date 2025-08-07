Tragedia en Sierra Chica: un hombre se quitó la vida en las vías del tren

Un trágico hecho ocurrió en la mañana de este jueves en un tramo de la vía del tren que pasa por Sierra Chica, en donde una persona se quitó la vida, aproximadamente a la altura de la "S".

Aunque todavía no trascendieron detalles ni confirmaciones oficiales sobre la identidad de la persona, fuentes policiales confirmaron a Infoeme que se trató de un hombre de unos 50 años que lamentablemente utilizó el tren para terminar con su vida.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia y efectivos policiales, en el marco de un hecho que está bajo la jurisdicción de la Comisaría Primera de Olavarría.

Se espera la llegada de la Policía Científica en el lugar para realizar las pericias de rigor y avanzar con la identificación del cuerpo.