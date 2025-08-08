El Municipio hizo entrega de tractores corta césped a Delegaciones de localidades | Infoeme
El Municipio hizo entrega de tractores corta césped a Delegaciones de localidades

Serán utilizados para labores de mantenimiento en Sierras Bayas, Sierra Chica, Hinojo y Loma Negra. La entrega fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner.

En la mañana de este viernes el intendente Maximiliano Wesner encabezó la entrega de tractores corta césped a las Delegaciones Municipales de Sierras Bayas, Sierra Chica, Hinojo y Loma Negra. El Municipio adquirió un total de 6 nuevos vehículos de estas características.

La actividad se realizó en el predio municipal ubicado en el barrio Pickelado, donde el jefe comunal estuvo acompañado por el Sub secretario de Obras Publicas, infraestructura y Servicios Públicos Carlos Bettiga y el director de Espacio Verdes José Aranze. Estuvieron presentes además los delegados Gabriel Suburu (Loma Negra), Alejandro Pereyra (Sierras Bayas), Cecilia Roth (Hinojo) y Néstor Crevatin (Sierra Chica).

 

 

Se trata de cuatro tractores con radio de giro 0, que serán utilizados para ejecutar tareas relativas al mantenimiento de espacios verdes (separadores, accesos, parques y plazas), que tienen a su cargo las respectivas delegaciones.

En la ocasión, además, fueron presentados otros dos vehículos de idénticas características que fueron incorporados a la flota de la Dirección de Espacios Verdes, para incrementar la capacidad de respuesta y abordaje de dicha área.

