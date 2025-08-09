El Jardín Municipal “Los niños primero” celebró sus 31 años de vida en la mañana de este viernes con un festejo íntimo, colorido y lleno de sonrisas. La jornada contó con la participación de la Subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola; la Directora de Niñeces y Adolescencias, Lucrecia Caresia; la coordinadora de los Jardines Maternales Municipales, Verónica Brisioli; docentes, directivos, alumnos y familias.

Alrededor de las 11:30 horas, el edificio de Dorrego al 6100 se vistió con globos, guirnaldas y manteles para recibir a los presentes con mucha alegría y juego.

El acto comenzó con unas muy emotivas palabras de las docentes de la institución, reflejando el compromiso y el cariño con el que llevan adelante su tarea no sólo pedagógica, sino también de contención y acompañamiento.

Posteriormente, se realizó una consigna que consistía en decorar una torta ficticia con 31 velas de papel en las cuales cada integrante del equipo educativo escribía una promesa para el Jardín. La actividad, además de divertida, dejó entrever la emoción de todas las personas presentes.

Luego, llegó el momento de cantar el Feliz Cumpleaños y soplar las velitas con el acompañamiento de las infancias que concurren al Jardín “Los niños primero”, lo que fue el momento más alegre de la mañana.

Por último, se compartió un refrigerio para dar por finalizada la celebración por el 31° aniversario de la institución.

Así, con sus más de 3 décadas de vida, el Jardín es una institución referente en la zona donde se proponen experiencias de aprendizajes transformadoras a través de un ambiente seguro y afectivo para el desarrollo de las infancias.