Maxivoleibol Femenino: Racing Azul fue campeón por suma de puntos

La Asociación Olavarriense de Vóley sigue adelante con las definiciones del año y en Racing jugó el Maxivoleibol.

El tercer Gran Prix de Maxivoleibol de la temporada 2025 fue para Racing Blanco que se impuso en la final a Mariano Moreno por dos sets a cero.

En tanto, Racing Azul, vencedor de las dos realizaciones precedentes, obtuvo la cuarta posición, pero se impuso en la sumatoria general de los tres Gran Prix, en desempate sobre Racing Blanco.

Como Racing Blanco se había impuesto en el certamen todos contra todos del primer semestre, los logros absolutos quedaron en poder de las dos formaciones de la entidad de la estrellita.

Fuente: Prensa AOV