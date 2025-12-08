Fútbol Menor: aprovecharon el feriado para jugar

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la 4° fecha en las dos zonas.

En diferentes escenarios comenzó la disputa de una nueva fecha y fue con festejos para Estudiantes en dos cotejos y mayoría de conquistas “Fortineras” en el duelo destacado ante Racing. Además, Ferro sumó más que Municipales en un cruce que utilizó los dos escenarios.

La actividad tendrá continuidad en el transcurso del martes cuando se finalice la 3° fecha con los cotejos pendientes entre Loma Negra y Ferro y por la 4°, habrá partidos en Estudiantes, Embajadores y Sierras Bayas.

Los resultados:

En Décima:

Ferro 9 – 1 Municipales

Racing 0 – 2 El Fortín

En Novena:

Ferro 3 – 0 Municipales

Racing 1 – 2 El Fortín

En Octava:

El Fortín 3 – 1 Racing

En Séptima:

Municipales 2 – 4 Ferro

El Fortín 1 – 2 Racing

En Sexta:

Municipales 1 – 2 Ferro

Sierra Chica 2 – 3 Estudiantes

El Fortín 1 – 2 Racing

En Quinta:

Municipales 3 – 0 Ferro

Sierra Chica 1 – 3 Estudiantes

El Fortín 1 – 0 Racing