Fútbol Menor: aprovecharon el feriado para jugar | Infoeme
Lunes 08 de Diciembre 2025 - 20:33hs
23°
Lunes 08 de Diciembre 2025 - 20:33hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 8 de Diciembre de 2025 | 19:22

Fútbol Menor: aprovecharon el feriado para jugar

En la jornada de este lunes feriado inició la disputa de una nueva fecha del Torneo Final.

Fotos: Verito Fotografías

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la 4° fecha en las dos zonas.

 

En diferentes escenarios comenzó la disputa de una nueva fecha y fue con festejos para Estudiantes en dos cotejos y mayoría de conquistas “Fortineras” en el duelo destacado ante Racing. Además, Ferro sumó más que Municipales en un cruce que utilizó los dos escenarios.

 

 

La actividad tendrá continuidad en el transcurso del martes cuando se finalice la 3° fecha con los cotejos pendientes entre Loma Negra y Ferro y por la 4°, habrá partidos en Estudiantes, Embajadores y Sierras Bayas.

 

Los resultados:

 

En Décima:

Ferro 9 – 1 Municipales

Racing 0 – 2 El Fortín 

 

En Novena:

Ferro 3 – 0 Municipales

Racing 1 – 2 El Fortín

 

En Octava:

El Fortín 3 – 1 Racing  

 

En Séptima:

Municipales 2 – 4 Ferro 

El Fortín 1 – 2 Racing 

 

En Sexta:

Municipales 1 – 2 Ferro 

Sierra Chica 2 – 3 Estudiantes 

El Fortín 1 – 2 Racing 

 

En Quinta:

Municipales 3 – 0 Ferro

Sierra Chica 1 – 3 Estudiantes 

El Fortín 1 – 0 Racing 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME