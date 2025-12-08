Newcom: olavarriense, subcampeón en el Campeonato Argentino

En Chapadmalal se completó el Torneo Argentino de Selecciones de Provincias en Femenino y Mixto +50 y +60 y en el plantel de +60, dijo presente un jugador de Pueblo Nuevo que fue pieza fundamental en la medalla de plata.

Buenos Aires finalizó en el segundo lugar tras caer en la definición ante Córdoba por 15/13, 12/15 y 10/8, previamente en la Fase de Grupo debió enfrentar a Río Negro, Tucumán y La Pampa.

Miguel Borghi, jugador de Pueblo Nuevo fue uno de los jugadores emblemas del elenco bonaerense.