Lunes 08 de Diciembre 2025 - 19:08hs
 8 de Diciembre de 2025 | 18:44

Newcom: olavarriense, subcampeón en el Campeonato Argentino

Miguel Borghi fue parte del plantel de la Selección de Provincia de Buenos Aires que el pasado domingo se consagró subcampeón nacional.

En Chapadmalal se completó el Torneo Argentino de Selecciones de Provincias en Femenino y Mixto +50 y +60 y en el plantel de +60, dijo presente un jugador de Pueblo Nuevo que fue pieza fundamental en la medalla de plata.

 

Buenos Aires finalizó en el segundo lugar tras caer en la definición ante Córdoba por 15/13, 12/15 y 10/8, previamente en la Fase de Grupo debió enfrentar a Río Negro, Tucumán y La Pampa.

 

Miguel Borghi, jugador de Pueblo Nuevo fue uno de los jugadores emblemas del elenco bonaerense.

 

