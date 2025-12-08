Identificaron a un hombre y descubrieron que era buscado por la Justicia: terminó en la comisaría | Infoeme
Lunes 08 de Diciembre 2025 - 14:54hs
Lunes 08 de Diciembre 2025 - 14:54hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 |  Paradero activo
 - 8 de Diciembre de 2025 | 14:00

Identificaron a un hombre y descubrieron que era buscado por la Justicia: terminó en la comisaría

El hombre de 33 años tenía un pedido de Paradero Activo de la Justicia de Necochea.

Un hombre de 33 años fue demorado por la policía ya que, tras identificarlo en la zona del Microcentro, descubrieron que tenía un pedido de paradero activo en Necochea

Según el informe oficial, fue este sábado que efectivos del Comando de Patrullas interceptó al sujeto en Necochea al 2400 en donde le pidieron sus datos y descubrieron que era buscado por la Justicia

Sobre el ciudadano recaía un pedido de Paradero Activo en el marco una causa caratulada como "Hurto en grado de tentativa", a solicitud del Juzgado en lo Correccional Nº1 de Necochea.

Fue trasladado con fines de recaudos legales a la sede de la Comisaría Primera de Olavarría

 

