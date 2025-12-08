Identificaron a un hombre y descubrieron que era buscado por la Justicia: terminó en la comisaría

Un hombre de 33 años fue demorado por la policía ya que, tras identificarlo en la zona del Microcentro, descubrieron que tenía un pedido de paradero activo en Necochea.

Según el informe oficial, fue este sábado que efectivos del Comando de Patrullas interceptó al sujeto en Necochea al 2400 en donde le pidieron sus datos y descubrieron que era buscado por la Justicia.

Sobre el ciudadano recaía un pedido de Paradero Activo en el marco una causa caratulada como "Hurto en grado de tentativa", a solicitud del Juzgado en lo Correccional Nº1 de Necochea.

Fue trasladado con fines de recaudos legales a la sede de la Comisaría Primera de Olavarría.