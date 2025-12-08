Se realizó el acto del descubrimiento de la señalética de la calle “Padre Jesús Mendía”

En la mañana de este lunes se realizó un emotivo acto en el se descubrió la nueva señalética vial de la calle “Padre Jesús Mendía”, la denominación que fue impuesta a la calle 618 a partir de una iniciativa que surgió de un grupo de vecinos de ese punto de la ciudad y acompañada desde el Concejo Deliberante.

El intendente Maximiliano Wesner, junto a integrantes de su equipo de trabajo, fue parte de la actividad que contó con la participación de los impulsores del proyecto, familiares del Padre Jesus Mendía, concejales y que convocó un importante número de fieles, referentes de Gauchos Peregrinos San José, de instituciones educativas y religiosas, y comunidad en general.

El sentido acto se realizó minutos después de las 9 sobre el cruce con la prolongación sur de avenida Ituzaingó. “Es un acto de justicia que las calles recuerden y hagan presente a personalidades tan queridas, tan importantes como el padre Jesus Mendía, que dejó una huella profunda en la comunidad de Olavarría”, expresó Marcos Wally, uno de los gestores de la iniciativa que en octubre del 2024 fue aprobada de manera unánime por el HCD, tras haber sido presentada desde el bloque de la UCR, lo que dio lugar a la promulgación de la Ordenanza 5449/24.

El Padre Jesús Mendía fue una figura central en la vida religiosa y social de Olavarría. Nacido en Benito Juárez, el 21 de noviembre de 1942, brindó su vocación sacerdotal hasta 2009 el año de su fallecimiento. Estuvo fuertemente comprometido con la comunidad de Barrio CECO, donde fue fundador y creador del templo San Cayetano. Luego, fue cura párroco durante más de 20 años de la Iglesia San José y creador además de los Gauchos Peregrinos, que todos los años realizan la peregrinación a Luján.

“Tenía una vocación de crear comunidad, lo colectivo, lo social. Aquellos más desamparados, marginados, tenía una vocación especial por ellos. Hasta el último día recorrió Olavarría en bicicleta, una persona entrañable”, recordó Wally.

La bendición de la nueva señalética estuvo a cargo del padre Marcos y el diácono Gustavo Prediger, quien también formó parte del grupo de impulsores del proyecto. Ambos dedicaron sentidas palabras a la memoria y reconocimiento del Padre Jesús Mendía.

También hizo uso de la palabra un referente de Gauchos Peregrinos San José, Raúl, quien además dedicó unas sentidas coplas que generaron el aplauso y la emoción de todos los presentes. El cierre estuvo a cargo del cantautor local José Lucero Pedraz, quien interpretó “el Jesús de mi ciudad”, la canción que compuso para el Padre Jesús Mendía.