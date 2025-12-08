Bomberos de Olavarría presente en la última reunión del año en la región

La Región Centro Centro -compuesta por General Alvear, Tapalqué, Cacharí, Del Carril, Saladillo y Olavarría- llevó adelante su última reunión anual días atrás en el Cuartel Central de saladillo. El encuentro permitió realizar un balance de las actividades desarrolladas durante el año y avanzar en los proyectos que ya están en ejecución. Durante la jornada se abordaron distintos temas de interés regional e institucional.

Entre los puntos destacados, se confirmó la Cena de Fin de Año de la Región, un encuentro de camaradería destinado a los cuerpos activos, autoridades y familias de los cuarteles, que se realizará el 17 de diciembre en la localidad de Alvear.

También se compartió un informe sobre el 1° Encuentro de Jóvenes Bomberos realizado en Mar del Plata, donde participaron representantes de la Región junto a delegaciones de toda la provincia, fortaleciendo el trabajo formativo y el intercambio entre las nuevas generaciones.

Asimismo, se trataron temas vinculados a las actividades de la Federación, programas de capacitación, avances administrativos y cuestiones relacionadas a subsidios y gestiones pendientes.

Uno de los ejes principales del encuentro fue la continuidad en el desarrollo de la página web oficial de la Región Centro Centro, proyecto que permitirá mejorar la comunicación interna y externa, centralizar información y fortalecer la identidad regional.

Con esta reunión, la Región Centro Centro cierra un año de intenso trabajo, consolidando espacios de formación, proyectos conjuntos y acciones que fortalecen la labor de todos los cuarteles que la integran.