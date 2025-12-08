Bahía Blanca: una pelea entre tres hermanos terminó con uno muerto y otro herido

Un hombre fue detenido en el barrio Luján de la ciudad deacusado de atacar a sus dos hermanos y matar a uno de ellos, además de herir a otro. Todo indica que todo se produjo durante una

El hecho tuvo lugar este domingo en una vivienda de la calle Coulin al 600, cuando Ernesto Martín Mansilla (54) mató de una puñalada a uno de sus hermanos y atacó con una pala a otro.

La víctima fatal es Rodrigo (32) quien presentaba una herida de arma blanca en la zona intercostal izquierda, por lo que rápidamente fue derivado al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero donde falleció.

Además, el agresor también golpeó a otro hermano suyo, Fernando (44), a quien atacó con una pala, golpeándolo en su cabeza.

Tras una llamada al 911, por lo que personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima arribaron al domicilio. Los efectivos capturaron a Ernesto Mansilla, quien quedó a disposición de la UFIF Nº 5. La causa está caratulada como Homicidio y Lesiones agravados por el vínculo. (DIB)