Más inflación: en CABA el índice de julio fue muy superior al de junio

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en julio, lo que marca un notable aumento respecto al mes de junio, cuando midió 2,1%. Según informó el Instituto de Estadística y Censos de CABA (IDECBA), en los primeros siete meses del año la ciudad acumuló una suba de 18,1%, mientras que la trayectoria interanual se ubicó en 40,9%.

El dato de la Ciudad está muy por encima de las proyecciones de las consultoras privadas a nivel nacional, que estiman una inflación del 1,8% para julio pese a la subida del dólar registrada en las últimas semanas.

Los principales incrementos en CABA, precisó IDECBA, se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%), Restaurantes y hoteles (5,3%), Transporte (3,6%) y Recreación y cultura (3,6%).

Restaurantes y hoteles: aumentó 5,3%, con una incidencia de 0,60 p.p. en la variación mensual del IPCBA, como resultado de los incrementos en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: registró una suba de 2,3% e incidió 0,45 p.p., al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

Transporte: promedió un incremento de 3,6%, con una incidencia de 0,37 p.p., debido a las alzas en los precios de los pasajes aéreos. Le siguieron en importancia, los ajustes en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y del boleto de colectivo urbano.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: aumentó 1,8%, contribuyendo con 0,32 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (6,9%), Carnes y derivados (1,2%) y Pan y cereales (1,6%).

Recreación y cultura: se elevó 3,6% e incidió 0,19 p.p., por las subas en los valores de los paquetes turísticos.

Bienes y servicios

Respecto a los bienes y servicios, IDECBA informó que durante el mes de julio los primeros registraron una suba de 1,2%, por debajo de los segundos, que aumentaron 3,3%.

La dinámica mensual de los Bienes “respondió fundamentalmente a los incrementos en los valores de los alimentos (principalmente verduras, carnes y panificados) y de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar”, aclaró el instituto. En sentido contrario, las caídas en las prendas de vestir contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

En el caso de los Servicios reflejó, incidieron principalmente “los aumentos en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y los precios de los restaurantes, bares y casas de comida”. Le siguieron en importancia las subas en los valores de los alquileres, de los gastos comunes por la vivienda y de los paquetes turísticos.

Según IDECBA, en los primeros siete meses del año los Bienes acumularon una suba de 12,5% y los Servicios de 21,8%. En términos interanuales, en tanto, hubo una desaceleración de 26,7% en el caso de los Bienes y 50,9% en el caso de los Servicios.

Los bienes y servicios Estacionales, detalló el organismo, promediaron un alza de 9,0%, principalmente por los aumentos en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y de los paquetes vacacionales. En sentido contrario, las caídas en las prendas de vestir contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

Los Regulados, en cambio, aumentaron 2,1%, destacándose las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga y en los precios de los combustibles para vehículos de uso del hogar. Le siguieron en importancia los aumentos en los valores del boleto de colectivo urbano y en los aranceles de los establecimientos educativos. (DIB)