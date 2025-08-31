Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en una zanja de la ruta 5 | Infoeme
Domingo 31 de Agosto 2025
Olavarría
 policiales
 31 de Agosto de 2025

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en una zanja de la ruta 5

El ómnibus de la empresa Plusmar se salió de la calzada entre las localidades bonaerenses de Carlos Casares y Pehuajó. Los pasajeros fueron rescatados con lanchas.

La tormenta de Santa Rosa golpea con fuerza en varias provincias. Y entre sus consecuencias, un ómnibus de la empresa Plusmar se salió de la calzada en la ruta 5, entre las localidades bonaerenses de Carlos Casares y Pehuajó. Quedó varado en una zona totalmente anegada.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó, citado por la agencia Noticias Argentinas.

Según la FM 107.7 de Carlos Casares, el incidente ocurrió a la altura del kilómetro 319,600 y el micro se dirigía hacia Saliquelló. (DIB)

