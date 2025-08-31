Un amplio corte de luz dejó sin luz a cinco barrios y dos localidades | Infoeme
 31 de Agosto de 2025

Un amplio corte de luz dejó sin luz a cinco barrios y dos localidades

Coopelectric informó la salida de servicio la linea de Media Tensión Nº5 en horas de la mañana. 

Coopelectric informó que en la mañana de este domingo se produjo un desperfecto inesperado que dejó sin luz a cinco barrios y dos localidades de Olavarría. 

Según detalló la empresa, salió de servicio una fase de la Línea N°5 de Media Tensión que ocasionó una interrupción del suministro eléctrico a los barrios CECO I, Luz y Fuerza, Facundo Quiroga, Bancario Independencia y Pueyrredón, además de las localidades de Hinojo y Colonia Hinojo

"El personal de Coopelectric se encuentra realizando tareas operativas para poder restablecer el Servicio", avisaron desde la empresa.

