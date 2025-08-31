Un amplio corte de luz dejó sin luz a cinco barrios y dos localidades

Coopelectric informó que en la mañana de este domingo se produjo un desperfecto inesperado que dejó sin luz a cinco barrios y dos localidades de Olavarría.

Según detalló la empresa, salió de servicio una fase de la Línea N°5 de Media Tensión que ocasionó una interrupción del suministro eléctrico a los barrios CECO I, Luz y Fuerza, Facundo Quiroga, Bancario Independencia y Pueyrredón, además de las localidades de Hinojo y Colonia Hinojo.

"El personal de Coopelectric se encuentra realizando tareas operativas para poder restablecer el Servicio", avisaron desde la empresa.