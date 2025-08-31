“Ale” Diez prepara otra Liga Nacional y entrena en el “Verdolaga” | Infoeme
Domingo 31 de Agosto 2025 - 16:22hs
15°
Domingo 31 de Agosto 2025 - 16:22hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 31 de Agosto de 2025 | 13:54

“Ale” Diez prepara otra Liga Nacional y entrena en el “Verdolaga”

Alejandro Diez completó las primeras semanas de pretemporada con Ferro Carril Oeste y se prepara para el estreno en la 23° temporada en la Liga Nacional.

Foto: Prensa Ferro

Días atrás, Ferro Carril Oeste inició con la pretemporada de cara a lo que será una nueva edición de la máxima categoría del básquet argentino y en el plantel volverá a estar Alejandro Diez que ya entrena en el equipo de Caballito.

 

El ala-pivot olavarriense sumará su 23° temporada en su noveno equipo y en el trascurso de la semana completó los ejercicios de pretemporada en el “Verdolga” que se prepara para volver a ser protagonista.

 

"Ale" Diez, que es el cuarto jugador con más presencias en La Liga Nacional, seguirá jugando en el equipo de Capital Federal tras su debut en el 2003 en Estudiantes de Olavarría.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME