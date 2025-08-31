“Ale” Diez prepara otra Liga Nacional y entrena en el “Verdolaga”

Días atrás, Ferro Carril Oeste inició con la pretemporada de cara a lo que será una nueva edición de la máxima categoría del básquet argentino y en el plantel volverá a estar Alejandro Diez que ya entrena en el equipo de Caballito.

El ala-pivot olavarriense sumará su 23° temporada en su noveno equipo y en el trascurso de la semana completó los ejercicios de pretemporada en el “Verdolga” que se prepara para volver a ser protagonista.

"Ale" Diez, que es el cuarto jugador con más presencias en La Liga Nacional, seguirá jugando en el equipo de Capital Federal tras su debut en el 2003 en Estudiantes de Olavarría.