La inflación de alimentos se disparó al 3% en agosto

Laen alimentos en, pese a que en la última semana se produjo una d, con, según un estudio privado.

El impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del período explica el resultado de un aumento de 3 puntos en la medición “punta a punta”, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas dejó una inflación del 2,4%, según el último informe de la consultora LCG.

Ese aumento se dio como reflejo de la suba del dólar que se produjo en el final de julio y los primeros días de agosto, que generó un pass through al menos en el rubro de alimentos. En julio, la inflación en alimentos y bebidas fue del 1,9%, en línea con el aumento general de precios.

Los aumetos en la última semana

En la última semana, los principales aumentos se registraron en frutas, que treparon un 3,4%, seguidas por las carnes, con un alza del 1,4%, y los condimentos y otros productos alimenticios, que subieron un 0,3%. En contraste, varios segmentos mostraron caídas.

El retroceso más marcado se dio en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con una baja del 2,7%, seguido por azúcar, miel, dulces y cacao (-2,0%) y productos de panificación, cereales y pastas (-1,3%). También se registraron descensos más leves en productos lácteos y huevos (-0,3%), aceites (-0,2%), comidas listas para llevar (-0,2%) y verduras (-0,1%).

Por su parte, en las últimas cuatro semanas, el mayor incremento se verificó en las frutas, que treparon un 6%, seguidas por las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con un aumento del 4,6%, y las verduras, que avanzaron un 3,3%. También registraron alzas destacadas los productos de panificación, cereales y pastas y las carnes, ambos con una variación del 2,5%, mientras que los aceites y las comidas listas para llevar subieron 1,5%.

En contraste, algunos rubros mostraron bajas durante el mes. Los productos lácteos y huevos retrocedieron un 0,5%, y la categoría de azúcar, miel, dulces y cacao cayó 1,7%. Por su parte, los condimentos y otros productos alimenticios apenas variaron, con un leve alza del 0,3%.

Los alimentos que más y menos subieron durante agosto

Frutas: +6,0%

Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: +4,6%

Verduras: +3,3%

Productos de panificación, cereales y pastas: +2,5%

Carnes: +2,5%

Aceites: +1,5%

Comidas listas para llevar: +1,5%

Condimentos y otros productos alimenticios: +0,3%

Productos lácteos y huevos: -0,5%

Azúcar, miel, dulces y cacao: -1,7%

Fuente: DIB