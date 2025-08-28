De la Vega anotó y el Sounders jugará la Final de la Leagues Cup | Infoeme
De la Vega anotó y el Sounders jugará la Final de la Leagues Cup

En las primeras horas de este jueves, Seattle Sounders logró la clasificación a la Final de la Leagues Cup. Uno de los goles fue obra del olavarriense Pedro De la Vega.

Foto: prensa Sounders

Seattle Sounders sigue de buena racha en la competencia internacional y logró el boleto a la Final con gol de Pedro De la Vega incluido.

 

El Sounders derrotó 2 a 0 a Los Angeles Galaxy en una de las Semifinales de la Leagues Cup y jugará por el título nada más ni nada menos que contra el equipo de Lionel Andrés Messi y Rodrigo De Paul.

 

Pedro De la Vega fue titular y abrió el marcador a los 7 minutos tras aprovechar una serie de rebotes en el área. El olavarriense se fue reemplazado a los 60´.

 

El venidero domingo desde las 21.00 hs argentina, definirá el título de la Leagues Cup con el Inter de Miami, que derrotó 3-1 a Orlando City.

 

El gol de De la Vega:

 

