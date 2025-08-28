Agendá las numerosas propuestas para este fin de semana en Olavarría

Desde el Municipio de Olavarría se dan a conocer las propuestas de actividades en los diferentes espacios culturales de la ciudad para disfrutar durante el fin de semana:

Jueves 28 de agosto

Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” – 18 horas – Charla: “Tecnología educativa aplicada a la historia local”.

Desde el Museo Municipal de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” invitan a participar de una charla que se estará realizando el 28 de agosto a las 18 horas con entrada libre y gratuita.

La misma, abordará la temática “Tecnología educativa aplicada a la historia local” donde se desarrollarán conceptos como el aprendizaje inmersivo, el estudiante como protagonista de su propio recorrido, Gamificación, desafios y recompensas que incentivan a la participación. El aprendizaje basado en la exploración, descubrimiento activo de contenidos, integración tecnológica compatible con recursos digitales y entornos virtuales. Beneficios para la educación local. Fortalecimiento de la identidad: difunde y valoríza la historia de Olavarría y la región pampeana. Herramienta pedagógica: Recurso atractivo y adaptable a dístintos niveles educativos. Mayor motivación, aprendizaje más dinámico y participativo para estudiantes. La integración curricular, la proyección comunitaria y el acceso ampliado.

La actividad es abierta a todo público y no requiere inscripción previa.

Viernes 29 de agosto

Teatro Municipal – 21 horas – Ángela Leiva “Mi Voz Para El Mundo

La cantautora anuncia uno de los tours más importantes de su carrera “Mi Voz para el Mundo” recorriendo diferentes países, y Ciudades y Provincias de nuestro país.

Después del lanzamiento de su más reciente álbum “15 Años”, festejando sus más de 15 años de carrera, Ángela nos vuelve a sorprender con una nueva canción titulada “Ya Me Olvidé”.

Una producción súper especial, que hace referencia a sus vivencias y en cuanto a los sonidos, su amor por México y su cultura.

“Mi voz para el mundo” es una propuesta donde Ángela Leiva invita a todos sus seguidores a un nuevo tour, donde no solo se recorrerán todos sus éxitos sino también su música nueva, recorriendo los mejores escenarios de Argentina y el Mundo.

Con esta propuesta innovadora, Ángela invita a sus seguidores a revivir los momentos que la convirtieron en una de las voces más queridas de la música popular.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 55000 platea baja- $ 51700 platea alta – $ 49500 sillas de palcos- $ 44000 pullman

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo.

Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito

Sábado 30 de agosto

Museo Dámaso Arce – 16 horas – Taller de Figuras Móviles

El Museo Dámaso Arce, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, invita a toda la comunidad a participar de las propuestas que se desarrollarán en el espacio durante este fin de semana, en el marco del cierre de los festejos por el Mes de las Infancias.

Las propuestas están pensadas para compartir en familia y están destinadas especialmente para niños y niñas, a partir de los 6 años de edad. La entrada es libre y gratuita. Cabe aclarar que los cupos son limitados y el acceso es por orden de llegada.

En el Taller de Figuras Móviles, que se realizará este sábado, a las 16 horas, a través de diferentes personajes, cada participante podrá llevarse una figura móvil o marioneta.

Aquellas personas interesadas en recorre la muestra “Mundos para mirar de cerca”, podrán acercarse al MDA, de martes a jueves de 8 a 12 horas y de 13 a 17 horas, viernes de 8 a 12 horas y de 13 a 18 horas. Mientras que sábados, domingos y feriados, el espacio abre sus puertas de 15 a 18 horas.

Se recuerda que el Museo “Dámaso Arce”, se encuentra ubicado en calle San Martín 2862. Por informes, consultas y más detalles sobre las actividades, se puede escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar. Entrada libre y gratuita.

Teatro Municipal – 20:30 horas – Muestra Anual Escuela Municipal de Danza

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación invitan a participar del muestreo anual de la Escuela Municipal de Danzas.

El evento se realizará el 30 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

Las disciplinas que se estarán presentando son: danza árabe, danzas alemanas, danza clásica, tango, folklore, contemporáneo, flamenco, urbano, danzas de la India, salsa, bachata, jazz, zumba y tap.

Los talleres y talleristas que intervienen serían:

Danzas Folklóricas (Ana María Paladini)

Danzas Folklóricas (Juan José Rivas

Danzas Folklóricas (Delia Ortega/ Yanina Sanabria)

Danzas Folklóricas para niños/as – Yanina. Sanabria

Danza Tango (Antonela Díaz/ Tatiana Veneziano)

Danzas Árabes (Sara Abdala/ Yesica Castillo

Danzas Alemanas (Micaela Baier/ Yesica Smith)

Danzas Urbanas (Zaira Castañares)

Salsa y Bachata (Mauricio Vega)

Hata Yoga/Kundalini (Mónica Rossi)

Danza Jazz/Clásica infantil -Lucía Span

TAP Aldana Espelet

Danzas de la India -Denisa Laborde

Danzas Folklóricas Esteban Salguero

Danzas Folklóricas – Lucas Serantes

Zumba . Denise Suárez

La Escuela Municipal de Danzas integra las propuestas educativas a nivel municipal que están pensadas para todos los niveles de educación y cada una de las actividades tiene claros objetivos de cómo hacer que chicos y grandes sean actores de una comunidad en continuo crecimiento. Las propuestas están pensadas para que cada uno de ellos descubra su potencial artístico.

Domingo 31 de agosto

Museo Dámaso Arce – 16 horas – Taller de Títeres de Varilla

El Museo Dámaso Arce, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, invita a toda la comunidad a participar de las propuestas que se desarrollarán en el espacio durante este fin de semana, en el marco del cierre de los festejos por el Mes de las Infancias.

Las propuestas están pensadas para compartir en familia y están destinadas especialmente para niños y niñas, a partir de los 6 años de edad. La entrada es libre y gratuita. Cabe aclarar que los cupos son limitados y el acceso es por orden de llegada.

En el Taller de “Títeres de varilla” que se realizará este domingo, a las 16 horas, a través de una propuesta lúdica con la temática del pintor Quinquela Martín, los asistentes podrán crear sus propios títeres de varilla para luego llevarlos a un pequeño teatro comunitario.

En el caso de los talleres se requiere que los niños estén acompañados por un adulto. También, cabe aclarar que no es necesario concurrir con material alguno, ya que en todos los casos, serán proporcionados por parte del tallerista.

Aquellas personas interesadas en recorre la muestra “Mundos para mirar de cerca”, podrán acercarse al MDA, de martes a jueves de 8 a 12 horas y de 13 a 17 horas, viernes de 8 a 12 horas y de 13 a 18 horas. Mientras que sábados, domingos y feriados, el espacio abre sus puertas de 15 a 18 horas.

Se recuerda que el Museo “Dámaso Arce”, se encuentra ubicado en calle San Martín 2862. Por informes, consultas y más detalles sobre las actividades, se puede escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar. Entrada libre y gratuita.

Programa recreativo itinerante “Juguemos en la Plaza” – 15:30 horas – Parque “Helios Eseverri” (Av. Trabajadores y A. Brown)

Como es habitual, profesores de la Dirección de Deporte Social del Municipio encabezarán distintas propuestas recreativas, con el foco en la recreación, la educación física y en la puesta en valor de los distintos espacios públicos con los que cuenta el Partido de Olavarría.

Quienes quieran ser parte deberán únicamente acercarse con una botellita de agua. La actividad se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.

El programa municipal “Juguemos en la Plaza” fue ideado con el objetivo de garantizar el derecho al juego de los chicos y chicas de todo el Partido, por ello su rasgo itinerante de visitar distintos espacios tanto de la ciudad y las localidades.