Concejo Deliberante: se realizó la 11º sesión ordinaria del año en el CEMO

A poco menos de dos semanas de las elecciones, este jueves el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría realizó la 11º sesión ordinaria del año en el recinto del cuerpo deliberativo ubicado en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría.

La sesión comenzó con la sanción en forma unánime de la ordenanza 5634/25 impulsada por el bloque Unión por la Patria para modificar la ordenanza 3665/14 de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos (PUPAs).

A continuación se aprobó de una resolución mediante la que se declaró de interés legislativo municipal los festejos patronales 2025 de la parroquia Nuestra Señora de Monte Viggiano.

Asimismo, los concejales declararon de interés legislativo municipal la Feria Regional, Ciencia y Tecnología organizada por la Jefatura Regional de Educación N°25.

Por último, se sancionó un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo que dé respuesta a pedidos de informes determinados.