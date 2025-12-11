Arouxet y Lascano se reunieron con el nuevo coordinador de la juventud de LLA Olavarría | Infoeme
 11 de Diciembre de 2025

Arouxet y Lascano se reunieron con el nuevo coordinador de la juventud de LLA Olavarría

Los referentes de La Libertad Avanza a nivel local mantuvieron un encuentro con Blas Chazarreta para "diagramar bases de trabajo conjuntas" y "acordar formas de diálogo y unidad"

Este jueves, los referentes de La Libertad Avanza de Olavarría, Celeste Arouxet y Guillermo Lascano se reunieron con Blas Chazarreta, nuevo Coordinador de la Juventud PBA en Olavarría, referenciado en Sebastián Pareja y Luca Spitale, coordinador de las fuerzas del cielo, desde septiembre de este año.

Según se indicó, durante la reunión se "diagramaron las bases de trabajo conjuntas" y "se acordaron las formas de diálogo y unidad, reafirmando el compromiso con las ideas del Presidente Javier Milei".

Asimismo, el encuentro se centró en "fortalecer la unidad y el trabajo en conjunto para seguir adelante con los objetivos del espacio".

