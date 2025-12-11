Se aprobó la Ordenanza Preparatoria para implementar el programa de Lucha contra la Tucura

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría sancionó este jueves en sesión extraordinaria la ordenanza preparatoria para la implementación del Programa de Lucha contra la Tucura durante el período 2025/2026.

También se aprobó por mayoría la readecuación del listado de mayores contribuyentes para el periodo 2025-2026.

Durante la jornada también se realizó una sesión especial durante la cual el cuerpo aprobó el pedido de licencia del intendente municipal Maximiliano Wesner desde el 5 hasta el 18 de enero del 2026, la licencia del concejal Federico Aguilera para su incorporación como intendente interino durante el mismo plazo y la incorporación en su reemplazo del concejal suplente Jorge Garaiz.

Cabe informar que en la última reunión de Comisión de Labor Parlamentaria se acordó convocar para el martes 23 de diciembre a una nueva sesión extraordinaria para el tratamiento del Presupuesto General de Gastos - ejercicio 2026 y el tratamiento en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de la ordenanza para la implementación del Programa de Lucha contra la Tucura.

Ese mismo día, tendrá lugar la exposición del informe de gestión anual en el marco de la ordenanza 4452/20 a cargo de la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar.