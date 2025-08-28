Edicto: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Azul para herederos y acreedores | Infoeme
Jueves 28 de Agosto 2025 - 10:59hs
13°
Jueves 28 de Agosto 2025 - 10:59hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  comunidad
 - 28 de Agosto de 2025 | 10:06

Edicto: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Azul para herederos y acreedores

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Norma Alcira DIAZ (D.N.I. F4.522.626). Azul, 26 de agosto de 2025.-

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME