Edicto: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Azul para herederos y acreedores

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Norma Alcira DIAZ (D.N.I. F4.522.626). Azul, 26 de agosto de 2025.-