Reparan cordón cuneta y pavimento en un sector del barrio Sarmiento Norte

Las tareas se ejecutaron este miércoles desde la Dirección de Hidráulica y Pavimento, de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

El Municipio de Olavarría informa que durante el transcurso de la jornada de este miércoles culminaron las tareas de reparación de cordón cuneta en un sector del barrio Sarmiento Norte, que se ejecutaron a partir del planteo de vecinos del lugar debido a las complicaciones ocasionadas por la acumulación y mala circulación de aguas.

Los trabajos se realizaron con la coordinación de la Dirección de Obras Hidráulicas y Pavimento, dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

De acuerdo con lo que se detalló, la obra se llevó a cabo sobre República del Líbano entre Guisasola y Pourtalé, donde los perjuicios habían sido ocasionados por árboles y plantas, cuyas raíces habían deteriorado el hormigón del sector, ocasionando el levantamiento de las losas de cordón cuneta.

La reparación consistió, en principio, en la demolición y retiro del hormigón deteriorado, para luego avanzar con la recuperación y realización del nuevo cordón cuneta y tramo de pavimento que se vio afectado por la acumulación y estancamiento de aguas.

Debió efectuarse también el retiro de plantas para que no vuelvan a ocasionarse este tipo de inconvenientes.

Vale destacar, por último, que se colocó un nuevo árbol en el sector pero de las especies recomendadas para el suelo urbano.

