Cuenta DNI subió la tasa de plazo fijo al 52% anual

En tres semanas, más de 60.000 personas invirtieron $150.000 millones en depósitos a plazo fijo directamente desde Cuenta DNI. La billetera digital ofrece una tasa promocional de 52%*, una de las más altas del sistema financiero para este producto.

La posibilidad de realizar un plazo fijo está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años, con una tasa que creció de 48 a 52% anual. Hay tres opciones de plazo: 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de $1.000.

Un dato relevante es que el 40% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad son clientes/as vinculados con el Banco exclusivamente a través de Cuenta DNI, sin cobrar su sueldo ni tener productos contratados previamente. Además, alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún PF vigente. Es decir, no venían utilizando ese instrumento de inversión. Esto refleja el fuerte impacto de la app como herramienta de inclusión financiera.

Los plazos fijos realizados a través de app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. De esta manera, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días con la tasa actual de 52% anual, un mes después se le acreditarán en la billetera digital $1.042.739,73.