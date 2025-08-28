Este domingo se realizará la Fiesta por el Día del Inmigrante

En el marco de la Semana del Inmigrante, el Municipio de Olavarría junto a la Unión de Colectividades de Olavarría, organiza una feria gastronómica que se realizará el domingo 14 de septiembre, de 12 a 20 horas, en el frente del Centro Cultural Municipal “San José”.

La feria contará con gastronomía de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría y también presentes cerveceros locales y un escenario con danzas típicas, y grupos musicales durante toda la jornada.

Asimismo dentro del Centro Cultural se estará desarrollando una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades.

Por otro lado, se informa que en los próximos días se brindarán detalles sobre el cronograma final.

Desde 1949 se estableció, por el Decreto Nº 21.430, el 4 de septiembre como el “Día Nacional del Inmigrante” donde se conmemora la llegada de los inmigrantes al país a través de la disposición impuesta por el Primer Triunvirato en esa fecha de 1812.

La llegada de los inmigrantes al país respondió a patrones mundiales de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó su patria lanzándose fielmente a la aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino. En su mayoría llegarían de Europa, predominó la inmigración de italianos y de españoles. Aunque también llegaron suizos, franceses, ingleses y alemanes, que luego también arribarían al Partido de Olavarría, en distintos momentos.