Las Selecciones de Olavarría volvieron a hacerse fuerte de local

Los equipos Sub13 y Sub15 de la Liga de Fútbol de Olavarría completaron la segunda fecha de la Zona Sur del certamen organizado por el Consejo Federal y la fiscalización de la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y sumaron nuevos triunfos.

En el césped sintético del Tete Di Carlo, Olavarría recibió a Tres Arroyos en las dos categorías y volvió a sumar de a tres.

La fecha inauguró con victoria de la selección Sub13 por 5 a 1 con goles de Benítez Valentín, Ian Van Dick, Francisco Arroquy y por duplicado de Patricio Ducca.

Luego, Olavarría se impuso 2 a 1 a Tres Arroyos en Sub15. Bautista Vivas con un gol en cada tiempo permitió sumar, nuevamente de a tres puntos.