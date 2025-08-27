Agustín Vernice se consagró campeón Panamericano

Este miércoles inició la participación del palista olavarriense en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Velocidad que se disputa en Bahía de Asunción y fue con medalla de oro.

Vernice ratificó su condición de referente internacional, dejando una vez más a la albiceleste en lo más alto y consolidándose como el mejor del continente en los K1 1000 donde ganó de principio a fin.

Tras su reciente participación en el Mundial de Italia, el representante del Club Estudiantes volverá a presentarse este jueves, para disputar el K1 500m y el K4 500m, con la mira puesta en completar su calendario.

Fuente: Prensa CAE