Miércoles 27 de Agosto 2025 - 19:53hs
14°
Miércoles 27 de Agosto 2025 - 19:53hs
Olavarría
14°
Agustín Vernice se consagró campeón Panamericano

Agustín Vernice no detiene su actividad y antes del merecido receso, se consagró campeón panamericano en Paraguay.

Este miércoles inició la participación del palista olavarriense en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Velocidad que se disputa en Bahía de Asunción y fue con medalla de oro.

 

Vernice ratificó su condición de referente internacional, dejando una vez más a la albiceleste en lo más alto y consolidándose como el mejor del continente en los K1 1000 donde ganó de principio a fin.

 

Tras su reciente participación en el Mundial de Italia, el representante del Club Estudiantes volverá a presentarse este jueves, para disputar el K1 500m y el K4 500m, con la mira puesta en completar su calendario.

 

Fuente: Prensa CAE

 

