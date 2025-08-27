Nueva edición de “Juguemos en la Plaza” en el Parque Helios Eseverri | Infoeme
Nueva edición de “Juguemos en la Plaza” en el Parque Helios Eseverri

La jornada tendrá lugar este domingo 31 de agosto desde las 15:30 horas.

El Municipio invitó a la comunidad a una nueva edición del Programa recreativo itinerante “Juguemos en la Plaza”. La jornada tendrá lugar en el Parque “Helios Eseverri” (Av. Trabajadores y A. Brown), este domingo 31 de agosto desde las 15:30 horas.

Como es habitual, profesores de la Dirección de Deporte Social del Municipio encabezarán distintas propuestas recreativas, con el foco en la recreación, la  educación física y en la puesta en valor de los distintos espacios públicos con los que cuenta el Partido de Olavarría.

Quienes quieran ser parte deberán únicamente acercarse con una botellita de agua. La actividad se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.

El programa municipal “Juguemos en la Plaza” fue ideado con el objetivo de garantizar el derecho al juego de los chicos y chicas de todo el Partido, por ello su rasgo itinerante de visitar distintos espacios tanto de la ciudad y las localidades.

