El Museo Dámaso Arce cierra el Mes de las Infancias con talleres de títeres y marionetas

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de las propuestas que se desarrollarán en el Museo “Dámaso Arce” durante este fin de semana, en el marco del cierre de los festejos por el Mes de las Infancias.

Dentro de la muestra titulada “Mundos para mirar de cerca” de Eugenio Deoseffe, que se encuentra instalada en Sala 2 del MDA, habrá diferentes talleres, durante el sábado 30 y domingo 31 de agosto, a partir de las 16 horas.

Las propuestas están pensadas para compartir en familia y están destinadas especialmente para niños y niñas, a partir de los 6 años de edad. La entrada es libre y gratuita. Cabe aclarar que los cupos son limitados y el acceso es por orden de llegada.

Sábado 30 de agosto

Taller de “Figuras móviles”

A través de diferentes personajes, cada participante podrá llevarse una figura móvil o marioneta. Destinado a las niñeces (a partir de los 6 años de edad). Cupos limitados, por orden de llegada.

Domingo 31 de agosto

Taller de “Títeres de varilla”

A través de una propuesta lúdica con la temática del pintor Quinquela Martín, los asistentes podrán crear sus propios títeres de varilla para luego llevarlos a un pequeño teatro comunitario. Destinado a las niñeces (a partir de los 6 años de edad). Cupos limitados, por orden de llegada.

En el caso de los talleres se requiere que los niños estén acompañados por un adulto. También, cabe aclarar que no es necesario concurrir con material alguno, ya que en todos los casos, serán proporcionados por parte del tallerista.

Horarios para visitar la muestra

Aquellas personas interesadas en recorre la muestra “Mundos para mirar de cerca”, podrán acercarse al MDA, de martes a jueves de 8 a 12 horas y de 13 a 17 horas, viernes de 8 a 12 horas y de 13 a 18 horas. Mientras que sábados, domingos y feriados, el espacio abre sus puertas de 15 a 18 horas.

Se recuerda que el Museo “Dámaso Arce”, se encuentra ubicado en calle San Martín 2862. Por informes, consultas y más detalles sobre las actividades, se puede escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar. Entrada libre y gratuita.