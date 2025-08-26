Atletas de Olavarría se destacaron en el 2° Desafío Aventura “Salamone”

Organizado por el Club Lilán y con más de 200 atletas se corrió la 2° edición del Desafío Aventura “Salamone” y representantes locales no se perdieron la carrera por los lugares más destacados de Laprida.
La competencia que se llevó a cabo a través de paisajes naturales, senderos y campos traviesa además de recorrer los puntos turísticos de la vecina localidad y la majestuosa obra Salamone tuvo la opción de tres distancias y en todas hubo presencia local.
En la distancia principal de 21K, se destacó lo hecho por Pablo Pinedo que fue el segundo mejor atleta y en 15K, hubo podios para Luis Baygorria y Guillermo Otero en Caballeros y María Pacheco entre las Damas.
Por último, en el circuito recreativo de 3K Genaro Bustamante fue el ganador.
Los resultados:
21K:
Caballeros:
2° Pablo Pinedo de Hinojo con 01:25:46
4° Fernando Menguil
9° Fabian Menguil
11° Marcelo Calzoni
13° Walter Buchanan
14° Héctor Pereyra
16° Renaldo Amendola
17° Diego Stornelli
15K:
Damas:
4° María Pacheco con 01:18:30
10° Rocío Martin
11° Daniela Galbarino
16° Andrea Schilling
Caballeros:
1° Luis Baygorria con 1:01:05
5° Guillermo Otero con 1:06:46
7K:
Damas:
11° María de los Ángeles Gallo con 44:19
17° Judith Gutiérrez
18° Rocío Do Rosario
19° Marta Juárez
Caballeros:
22° Federico Locatelli con 55:24
3K:
Damas:
3° Daiana Escalante con 24:18
Caballeros:
1° Genaro Bustamante con 14:37