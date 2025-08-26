Atletas de Olavarría se destacaron en el 2° Desafío Aventura “Salamone”

Organizado por el Club Lilán y con más de 200 atletas se corrió la 2° edición del Desafío Aventura “Salamone” y representantes locales no se perdieron la carrera por los lugares más destacados de Laprida.

La competencia que se llevó a cabo a través de paisajes naturales, senderos y campos traviesa además de recorrer los puntos turísticos de la vecina localidad y la majestuosa obra Salamone tuvo la opción de tres distancias y en todas hubo presencia local.

En la distancia principal de 21K, se destacó lo hecho por Pablo Pinedo que fue el segundo mejor atleta y en 15K, hubo podios para Luis Baygorria y Guillermo Otero en Caballeros y María Pacheco entre las Damas.

Por último, en el circuito recreativo de 3K Genaro Bustamante fue el ganador.

Los resultados:

21K:

Caballeros:

2° Pablo Pinedo de Hinojo con 01:25:46

4° Fernando Menguil

9° Fabian Menguil

11° Marcelo Calzoni

13° Walter Buchanan

14° Héctor Pereyra

16° Renaldo Amendola

17° Diego Stornelli

15K:

Damas:

4° María Pacheco con 01:18:30

10° Rocío Martin

11° Daniela Galbarino

16° Andrea Schilling

Caballeros:

1° Luis Baygorria con 1:01:05

5° Guillermo Otero con 1:06:46

7K:

Damas:

11° María de los Ángeles Gallo con 44:19

17° Judith Gutiérrez

18° Rocío Do Rosario

19° Marta Juárez

Caballeros:

22° Federico Locatelli con 55:24

3K:

Damas:

3° Daiana Escalante con 24:18

Caballeros:

1° Genaro Bustamante con 14:37