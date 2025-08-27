Elecciones 2025: en qué lugar quedará cada partido en la Boleta Única de Papel

De cara a las, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral y a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, sorteó el orden y lugar que cada una de lasocuparán en

Se trata del debut de la BUP en las elecciones generales del domingo 26 de octubre que en la provincia de Buenos Aires un total de 14.376.592 electores están habilitados para elegir 35 diputados nacionales.

El sorteo benefició a La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei y lleva como primer candidato a José Luis Espert. La lista libertaria será el que esté más a la izquierda. Detrás aparecen agrupaciones de menor peso electoral, lo que otorga una ventaja simbólica en la visibilidad.

En el segundo casillero le seguirá Santiago Cúneo, que se inscribió con el apodo "Dogo", candidato a primer diputado de la alianza "Nuevo Buenos Aires". El tercer lugar aparecerá el espacio "Liber.ar" y recién en cuarto la lista del ex canciller Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Alianza Fuerza Patria.

El procedimiento se realizó en presencia de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, integrada por Jorge Eduardo Di Lorenzo, Hilda Kogan y el propio Ramos Padilla.

Cómo quedó el orden en la Boleta Única de Papel

La Libertad Avanza

Partido Nuevo Buenos Aires

Liber.ar

Fuerza Patria

Frente de Izquierda y de los trabajadores - unidad

Frente Patriota Federal

Partido Demócrata Progresista

Unión Liberal

Coalición Cívica (A.R.I)

Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur

Propuesta Federal para el Cambio

Provincias Unidas

Partido Libertario

Potencia

Unión Federal

Nuevos Aires

Movimiento Avanzada Socialista

¿Cómo es la Boleta Única de Papel?

A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel incluirá a todos los candidatos y partidos en un mismo documento. Al ingresar al cuarto oscuro, los votantes podrán elegir entre dos opciones:

Marcar una opción para votar la lista completa .

. Seleccionar candidatos de manera personalizada, marcando casilleros individuales para cada categoría.

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca solucionar dos problemas comunes: el robo u ocultamiento de boletas y el abuso de los “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales. (DIB)