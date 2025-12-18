Aseguran que los delitos de hurto y robo en Olavarría bajaron entre un 10 y 12% en 2025

En el cierre de la tarde del último miércoles se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal el último encuentro del 2025 del Consejo Municipal de Seguridad, un espacio de diálogo, intercambio y diseño de acciones conjuntas en materia de seguridad y prevención que es protagonizado por distintos actores y entidades de la comunidad local.

Estuvo encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la presencia de funcionarios provinciales, municipales, además de referentes institucionales y policiales del Partido.

En la ocasión se brindaron detalles y precisiones acerca de lo realizado durante el corriente año, como así también proyecciones de cara la continuidad de las acciones durante el 2026.

“Hoy es un día muy grato, de concreciones, de resultados, de trabajos, articulaciones y gestiones que dan sus frutos”, expresó Wesner al tomar palabra y poner en valor lo sucedido con la inauguración de la sede de la Subdelegación de Policía Científica. Estuvo acompañado por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas.

El subsecretario Quintas puso en valor lo hecho desde el área de Protección Ciudadana, ponderando, por un lado, lo concretado desde el Centro de Monitoreo Municipal con la recuperación e incorporación al esquema de videovigilancia municipal de un total de 156 cámaras de seguridad, lo que ha permitido ascender a un total de 352 dispositivos operativos en todo el Partido.

Por otra parte, también desgloso las inversiones realizadas en materia de mantenimiento de móviles, combustible, contrataciones de Pol.Ad., licitación de neumáticos para móviles policiales, y un minucioso repaso de lo adquirido con el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, que se tradujo en la adquisición de 8 unidades policiales (tres pick up, cinco automotores, 17 PC’s, 13 impresoras y cinco monoculares térmicos).

Vale destacar que las camionetas incorporadas fueron destinadas a localidades rurales, para incrementar los esfuerzos preventivos en esos entornos. En ese marco, el Jefe comunal ecordó la implementación de Tranqueras Conectadas, la herramienta de geolocalización que permite ubicar de manera rápida y precisa los accesos a los establecimientos agropecuarios, mejorando la comunicación ante emergencias, como así también uso productivos y cotidianos.

Por último, una vez que finalizaron las cuestiones vinculadas al desglose de la situación en materia preventiva, los representantes del Ministerio Público Fiscal abordaron el estado de situación en materia de investigación. En ese marco, uno de los datos más relevantes lo expuso el doctor José Iturralde, quien brindó cifras y detalló que, en lo que va del corriente año, se advierte una tendencia a la baja en causas caratuladas como “robo”, “hurto” y sus variantes.

De acuerdo con lo que explicó, si bien restan aún para cerrar los índices del 2025, la baja en los mencionados delitos sería en orden al 10-12% comparado al 2024. Se aclaró, a la par, que en otros delitos tales como daños, estafas, violencia de género o estupefacientes las cifras se mantienen similares.

Estuvieron presentes además el director provincial del Control y Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad, Joaquín López Acotto; el director de Investigaciones Criminales del Ministerio de Seguridad, Ariel Ferreyra; los doctores José Iturralde y Juan Mañero por el Ministerio Público Fiscal; el jefe de la Estación de Policía Departamental de Olavarría, comisario inspector Leandro Scavuzzo; la titular de D.U.O.F. Olavarría de Policía Federal, comisario Vanesa Rojas; el titular de la UTOI, comisario inspector Ariel Peralta; el Coordinador Zonal Rural, comisario inspector Mario Doré; José Ortiz por la Sociedad Rural, Daniel Orsatti por la Cámara Empresaria, Lucrecia Sabbatini por Cooperativa Agraria, además de integrantes del Foro de Seguridad Rural, además de titulares y representantes de las distintas unidades operativas de seguridad que funcionan en el Partido, tanto del ámbito urbano, como rural y de localidades, y funcionarios municipales de distintas áreas.