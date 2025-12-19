“Navidad en tu barrio” continúa su recorrido por la ciudad

El programa municipal “Navidad en tu barrio” continúa su recorrido por distintos barrios de la ciudad, acercando la magia y el espíritu navideño. Durante este viernes 19 y sábado 20 se realizarán los últimos dos encuentros abiertos a la comunidad.

“Navidad en tu barrio” es una propuesta pensada para celebrar las fiestas con chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad, a través de actividades recreativas, culturales y deportivas en espacios de cercanía.

La iniciativa es impulsada de manera articulada por distintas áreas municipales, entre ellas Jefatura de Gabinete, las Subsecretarías de Protección Integral de Derechos, Cultura y Educación y de Deportes, junto a las Direcciones de Gestión Territorial y Relaciones con la Comunidad.

Cronograma de próximas actividades:

Viernes 19 de diciembre: Servicio Municipal Territorial N° 2 (Coronel Suárez y Av. Alberdi)

Sábado 20 de diciembre: Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (calle 130 y Av. Emiliozzi).

Las actividades se desarrollan de 18 a 20 horas e incluyen juegos inflables, shows infantiles y diversas propuestas lúdicas y recreativas coordinadas por profesores del área de Deporte Social. Además, se comparte una merienda y se realizan talleres navideños, donde los niños y niñas confeccionan manualidades y creaciones para llevar a casa y decorar el arbolito.