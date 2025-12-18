Nueva alerta amarilla por tormentas para este viernes en Olavarría y la región | Infoeme
Nueva alerta amarilla por tormentas para este viernes en Olavarría y la región

Tras la caída de más de 17mm de precipitación durante la noche del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla por tormenta en Olavarría y la región.

De acuerdo al organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes durante la noche de este viernes.

"Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", aclaró el SMN.

Por último, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

 

