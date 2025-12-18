Paritarias y convenio colectivo de trabajo: docentes bonaerenses se reunieron con Terigi

Los gremios de docentes bonaerenses mantuvieron en las últimas horas su primera reunión con la nueva directora general de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia, Flavia Terigi, a quien le elevaron una serie de planteos, entre los que prevaleció el reclamo por la apertura de negociaciones paritarias antes de fin de año.

En ese sentido, los cinco sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) expusieron ante la funcionaria las problemáticas y preocupaciones de los trabajadores de la educación, tales como las violencias en las escuelas y la necesidad de avanzar en el convenio colectivo de trabajo.

Con relación a las paritarias, los representantes docentes bonaerenses de los gremios SUTEBA, AMET, UDOCBA, FEB y SADOP pidieron acordar un aumento salarial antes del 31 de diciembre “en virtud de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”. “Solicitamos al Gobierno dar respuesta a través de la negociación paritaria”, puntualizaron.

Tras manifestar la delicada situación de los trabajadores luego del recorte de Nación al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), desde el FUDB indicaron que “es imprescindible dar respuestas concretas para que las y los docentes perciban un salario digno, que les permita afrontar el año 2026 con justicia y reconocimiento a su tarea”.

A través de un comunicado, los gremios que nuclean a los docentes bonaerenses también manifestaron a Terigi la necesidad de que efectivizar la aplicación del acuerdo de prevención, erradicación, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso “para que se evite cualquier tipo de hecho de violencia” hacia los trabajadores de la educación.

“También se abordó la necesidad de avanzar en el tratamiento de la sobrecarga laboral, en el avance del Convenio Colectivo de Trabajo, y en la implementación plena del acuerdo de desconexión digital; entre otros temas que hacen a la vida de las y los Docentes”, concluyeron los docentes bonaerenses.

En tanto, los gremios que nuclean a los estatales y judiciales bonaerenses solicitaron por escrito al Ministerio de Trabajo la reapertura de las paritarias para negociar el aumento para el último tramo del año. Hasta el momento sólo hubo una reunión informativa a fines de noviembre, sin oferta formal sobre la mesa.

Por parte del Ejecutivo, hasta el momento sólo confirmaron la fecha de pago del medio aguinaldo correspondiente al último mes del año, el cual se hará efectivo a partir del próximo sábado 20 de diciembre para todos los estatales y docentes bonaerenses.

Tras enumerar las complicaciones financieras en las arcas provinciales producto del recorte de transferencias por parte del Ejecutivo nacional, desde el gobierno de Axel Kicillof expresaron: “Con gran esfuerzo, cumplimos con esta obligación para con sus trabajadores, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado”.