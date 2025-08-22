Finalizó una nueva y exitosa edición del homenaje a “Tito” Vecchi | Infoeme
Sabado 23 de Agosto 2025 - 0:06hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Tenis
 - 22 de Agosto de 2025 | 22:47

Finalizó una nueva y exitosa edición del homenaje a “Tito” Vecchi

Desde el viernes hasta el pasado domingo tuvo lugar, en las once canchas del Club Estudiantes el tradicional Torneo Nacional de Tenis Seniors Hauswagen “Copa Homenaje Tito Vecchi”.

Organizado por la Subcomisión de Tenis del Club Estudiantes y con importantísima convocatoria se completó una nueva edición del Torneo Nacional Sénior.

 

La competencia inició con 169 partidos en la primera jornada para los Dobles Mixtos en todas las categorías y prosiguió en la jornada sabatina con más de 200 cruces en Dobles de Caballeros y Damas.

 

Ya en el transcurso del domingo se definieron todas las categorías, pero previamente se realizó la cena/fiesta en Hauswagen Olavarría, el Main Sponsor del Torneo.

 

 

Los ganadores:

Damas:

Damas Oro:

Única:

Campeonas: Soncini – Irigoyen

Subcampeonas: Rigo Prego – Torres

Juniors:

Campeonas: Conte – Paulo

Subcampeonas: Duca – Palacios

+50:

Campeonas: Menna – Busilaschi

Subcampeonas: Mirandes – Pellegrino

+60:

Campeonas: Ahumada – Martín

Subcampeonas: García – Bazzano

 

 

Damas Plata:

Única:

Campeonas: Botta – Cataldi

Subcampeonas: Natalini – Velitri

Juniors:

Campeonas: Tonda – Jacobsen 

Subcampeonas: Navarro – Giordano

+50:

Campeonas: Moccero – Alonso

Subcampeonas: Gioyosa – Núñez

+60:

Campeonas: Aguiar – Vergara

Subcampeonas: Monteiro – Bastanchuri

 

Caballeros:

Caballeros Oro:

Única:

Campeones: Laspina – Rodríguez 

Subcampeones: Tentoni – Rocha

Juniors:

Campeones: Barzola – Villeres

Subcampeones: Romero – Abdala

+40:

Campeones: Palacios – Ferreira

Subcampeones: Galarza – Ripoll

+50:

Campeones: Murillo – Berdún

Subcampeones: Cedrón – Belgrano

+60:

Campeones: Armendano – Balbi

Subcampeones: Lalanne – Cabero

+70:

Campeones: Alsina – Blando

Subcampeones: Tellez – Rodríguez

 

Caballeros Plata:

Única:

Campeones: Robbiani – Merlos

Subcampeones: Coria – Benítez

Juniors:

Campeones: Plaza – Plaza

Subcampeones: Emiliozzi – Di Cuonzo

+40:

Campeones: Suárez – Cuevas

Subcampeones: Tessone – Filippin

+50:

Campeones: Alberti – Acosta

Subcampeones: Wagner – Ringuelet

+60:

Campeones: Barrientos – Etchegoyen

Subcampeones: Ruíz – Corradi

+70:

Campeones: De Mattei – Crespi

Subcampeones: Crocco – Di Stefano

 

Mixtos:

Mixto Oro:

Única:

Campeones: Soncini – Tentoni

Subcampeones: Irigoyen – Corradi

Juniors:

Campeones: Palacios – Palacios

Subcampeones: Voulloz – Plaza

+40:

Campeones: Conte – Ferreira

Subcampeones: Miranda – Belgrano

+50:

Campeones: Blanco – Cedrón

Subcampeones: Moccero – Breide

+60:

Campeones: Gioyosa – Armendano

Subcampeones: Reyes – Di Nezio

 

Mixto Plata:

Única:

Campeones: Locatelli – Robbiani

Subcampeones: Cataldi – Coalla

Juniors:

Campeones: Cabrera – Abdala

Subcampeones: Ordoñez – Aguerre

+40:

Campeones: Lobato – Ripoll

Subcampeones: Berrueta – Sosa

+50:

Campeones: Galarza – Peñalva

Subcampeones: Di Benedetto – Toledo

+60:

Campeones: Arce – Garda

Subcampeones: Aguar – Poli

 

Fuente: Prensa CAE

 

