Finalizó una nueva y exitosa edición del homenaje a “Tito” Vecchi

Organizado por la Subcomisión de Tenis del Club Estudiantes y con importantísima convocatoria se completó una nueva edición del Torneo Nacional Sénior.
La competencia inició con 169 partidos en la primera jornada para los Dobles Mixtos en todas las categorías y prosiguió en la jornada sabatina con más de 200 cruces en Dobles de Caballeros y Damas.
Ya en el transcurso del domingo se definieron todas las categorías, pero previamente se realizó la cena/fiesta en Hauswagen Olavarría, el Main Sponsor del Torneo.
Los ganadores:
Damas:
Damas Oro:
Única:
Campeonas: Soncini – Irigoyen
Subcampeonas: Rigo Prego – Torres
Juniors:
Campeonas: Conte – Paulo
Subcampeonas: Duca – Palacios
+50:
Campeonas: Menna – Busilaschi
Subcampeonas: Mirandes – Pellegrino
+60:
Campeonas: Ahumada – Martín
Subcampeonas: García – Bazzano
Damas Plata:
Única:
Campeonas: Botta – Cataldi
Subcampeonas: Natalini – Velitri
Juniors:
Campeonas: Tonda – Jacobsen
Subcampeonas: Navarro – Giordano
+50:
Campeonas: Moccero – Alonso
Subcampeonas: Gioyosa – Núñez
+60:
Campeonas: Aguiar – Vergara
Subcampeonas: Monteiro – Bastanchuri
Caballeros:
Caballeros Oro:
Única:
Campeones: Laspina – Rodríguez
Subcampeones: Tentoni – Rocha
Juniors:
Campeones: Barzola – Villeres
Subcampeones: Romero – Abdala
+40:
Campeones: Palacios – Ferreira
Subcampeones: Galarza – Ripoll
+50:
Campeones: Murillo – Berdún
Subcampeones: Cedrón – Belgrano
+60:
Campeones: Armendano – Balbi
Subcampeones: Lalanne – Cabero
+70:
Campeones: Alsina – Blando
Subcampeones: Tellez – Rodríguez
Caballeros Plata:
Única:
Campeones: Robbiani – Merlos
Subcampeones: Coria – Benítez
Juniors:
Campeones: Plaza – Plaza
Subcampeones: Emiliozzi – Di Cuonzo
+40:
Campeones: Suárez – Cuevas
Subcampeones: Tessone – Filippin
+50:
Campeones: Alberti – Acosta
Subcampeones: Wagner – Ringuelet
+60:
Campeones: Barrientos – Etchegoyen
Subcampeones: Ruíz – Corradi
+70:
Campeones: De Mattei – Crespi
Subcampeones: Crocco – Di Stefano
Mixtos:
Mixto Oro:
Única:
Campeones: Soncini – Tentoni
Subcampeones: Irigoyen – Corradi
Juniors:
Campeones: Palacios – Palacios
Subcampeones: Voulloz – Plaza
+40:
Campeones: Conte – Ferreira
Subcampeones: Miranda – Belgrano
+50:
Campeones: Blanco – Cedrón
Subcampeones: Moccero – Breide
+60:
Campeones: Gioyosa – Armendano
Subcampeones: Reyes – Di Nezio
Mixto Plata:
Única:
Campeones: Locatelli – Robbiani
Subcampeones: Cataldi – Coalla
Juniors:
Campeones: Cabrera – Abdala
Subcampeones: Ordoñez – Aguerre
+40:
Campeones: Lobato – Ripoll
Subcampeones: Berrueta – Sosa
+50:
Campeones: Galarza – Peñalva
Subcampeones: Di Benedetto – Toledo
+60:
Campeones: Arce – Garda
Subcampeones: Aguar – Poli
Fuente: Prensa CAE