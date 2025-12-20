El Hospital Municipal incorporó equipamiento médico de avanzada para los distintos servicios

En la mañana de este viernes se llevó a cabo la firma del acta acuerdo de cooperación entre el Municipio de Olavarría y de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que permitió formalizar la donación de equipamiento de última tecnología para ser utilizado en distintos servicios del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Mediante este convenio, el nosocomio local incorporó una servoincubadora para el Servicio de Neonatología, dos ecógrafos portátiles para Guardia Adultos y Servicio de Cardiología, y un videolaringoscopio que también será utilizado en el sector de Guardia Adultos.

Tras el encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el subsecretario de Salud Dr. Fernando Alí, miembros de la iglesia, e integrantes de la Cooperadora del Hospital, recorrieron los distintos servicios del nosocomio local, donde ya se encuentra instalada y en funcionamiento la nueva aparatología.

En la recorrida por cada una de las áreas, personal médico explicó las principales características, ventajas y los beneficios que implican la incorporación de este equipamiento que era requerido por los distintos servicios.

La puesta en marcha de los distintos equipos, particularmente en el Servicio de Cardiología, donde se encuentra uno de los ecógrafos portátiles de última generación, permitió realizar mayor cantidad de estudios en pacientes que se encontraban en lista de espera, brindando de esta manera una mejor calidad de servicio y acortando los tiempos de atención, puntualizó la Dra. Nora Zeberio, Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

En el caso del videolaringoscopio -que se utilizará en Guardia Adultos- señalaron que dicho dispositivo permite una visualización con un alto grado de nitidez, mucho más eficiente para examinar la laringe, en comparación con la técnica convencional que se venía empleando, mejorando así las tasas de éxito en los casos que requieran de intubación, tal como indicó la Dra. Guadalupe Gainza, coordinadora de la Dirección de Emergencias.

Cabe aclarar que el personal a cargo del manejo de dicho equipamiento se encuentra realizando diferentes cursos de capacitación para un adecuado uso, incluso para la utilización del videolaringoscopio se realizan prácticas con simuladores para aplicar la técnica de manera adecuada.

Por su parte, la servoincubadora -que es considerada un equipamiento médico neonatal de avanzada- se utilizará para mantener la temperatura corporal del recién nacido de forma precisa y automática, y será destinada para el traslado de los bebés, tal como adelantó la Dra. Alejandra Capriata, a cargo del Servicio de Neonatología.

Al respecto el intendente Maximiliano Wesner aseveró que “la aparatología es el resguardo de su salud, de su calidad de vida y por eso trabajamos cada día”.

Al mismo tiempo agradeció a “los misioneros, a Nicolás (Pereyra Díaz), a Carolina (Páez) y a todos quienes donan su tiempo para que esto pueda realizarse y concretarse, al equipo de salud que también ha trabajado muchísimo y me consta para que esto suceda, para que esta aparatología ahora esté en el lugar que tiene que estar”.

Tras poner en valor las distintas acciones que la iglesia desarrolla en nuestra comunidad, el Intendente manifestó que “me conmueve por el compromiso, el tiempo y la dedicación y por saber que nada puede hacerse en soledad y que nos necesitamos entre todos”.

“Esto es un fiel reflejo de ese trabajo que vienen haciendo y que se puede coronar si se quiere con este acta de entrega, pero sin lugar a dudas lo más importante es la calidad humana que pone la iglesia para con toda la comunidad”, señaló Maximiliano Wesner.

Por su parte el subsecretario de Salud Dr. Fernando Alí remarcó que este acuerdo celebrado en la mañana de este viernes “no es una dádiva lo que se da, no es una colaboración más, lo que se plantea es que cualquier intención de colaboración tiene que ver con que le llegue a alguien de comunidad que lo necesita, aparece la palabra comunidad, y eso es lo que nos ha pedido siempre el Intendente, que el Hospital articule y mejore todo lo que pueda en su comunidad.”

Alí destacó que este acuerdo de colaboración entre el Municipio y la Iglesia, que se traduce en mejorar calidad de atención para toda la comunidad del Partido de Olavarría y de la región, “tuvo un idioma único que es la solidaridad y el compromiso con el otro y en beneficio del otro y eso es importante, lo que busca el espíritu de la iglesia es el mismo espíritu de lo que busca el hospital que es cuidar, en este caso, a los vecinos de la ciudad”.

Por su parte el Dr. Nicolás Pereyra Díaz en representación de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y quien además se desempeña como Jefe de Emergencias de la zona serrana, expresó que “nosotros como miembros de la Iglesia somos poquitos los que estamos acá, pero los que ayudan para que esto se pueda suceder acá y en otros lugares, son todos los miembros de la iglesia, que ponen un poco muchas veces de lo que no tienen para ayudar a los demás”.

“Entonces me gusta que de alguna manera cuando se dona algo se vea que hay muchas personas que sacan donde no tienen tal vez o de lo poco que tienen para poder ayudar al resto, al prójimo, como nos enseñó de alguna manera nuestro líder espiritual que es Jesucristo”, manifestó.

Del encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Av. Sarmiento y Alsina, participó el intendente Maximiliano Wesner, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el subsecretario de Salud Fernando Alí, la subsecretaria de Administración María Emilia Castro, la concejal Lucía Palacios, miembros de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Nicolás Pereyra Díaz (presidente de la estaca), Elder y Hermana Taylor (misioneros de Ayuda Humanitaria), Carolina Páez (directora de Comunicación) e integrantes de la Cooperadora del Hospital Rosa Beatriz Sann y Pablo Ormazábal.

Se encontraban presentes además referentes de distintos servicios del Hospital Dra. Jorgelina Montenegro (directora de Emergencias), Guadalupe Gainza (coordinadora de la Dirección de Emergencias), Dra. Fátima Gorosito (directora de Cuidados Progresivos), Dra. María Eugenia De Rossi (directora de Redes), Lic. Gabriela Piccart (directora de Enfermería) y Diego Valdéz (coordinador del Programa Municipal “Salud Te Escucha”).