Fútbol Femenino: con goles, pasó la fecha del Torneo Clausura | Infoeme
Miércoles 20 de Agosto 2025 - 15:30hs
13°
Miércoles 20 de Agosto 2025 - 15:30hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 - 20 de Agosto de 2025 | 14:21

Fútbol Femenino: con goles, pasó la fecha del Torneo Clausura

Durante el pasado domingo y la tarde del lunes se completó una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera División Femenina.

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la máxima categoría femenina completó la 2° fecha con goles en los tres cotejos.

 

La programación registró goleadas para Municipales y Racing y la igualdad entre Colonias y Cerros y Club Ciudad de Olavarría.

 

Los resultados:

Domingo:

Colonias y Cerros 1 (Brisa De Olaso) – 1 (Luz Attadia) Club Ciudad de Olavarría

Municipales 4 (Magdalena Angueira -2-, Sonia Tabares y Micaela Vivas) – 0 El Fortín

Lunes:

Racing 4 (Yamila Pini, Sofía Ortiz, Isabella Ferro y e/c) – 0 Loma Negra 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME