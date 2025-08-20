Fútbol Femenino: con goles, pasó la fecha del Torneo Clausura

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la máxima categoría femenina completó la 2° fecha con goles en los tres cotejos.

La programación registró goleadas para Municipales y Racing y la igualdad entre Colonias y Cerros y Club Ciudad de Olavarría.

Los resultados:

Domingo:

Colonias y Cerros 1 (Brisa De Olaso) – 1 (Luz Attadia) Club Ciudad de Olavarría

Municipales 4 (Magdalena Angueira -2-, Sonia Tabares y Micaela Vivas) – 0 El Fortín

Lunes:

Racing 4 (Yamila Pini, Sofía Ortiz, Isabella Ferro y e/c) – 0 Loma Negra