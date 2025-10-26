Liga Pre-Federal: acción limitada por las elecciones

La competencia que otorga clasificaciones a la Liga Federal tuvo acción limitada en todo el país por la realización de las elecciones legislativas y fue con descanso para los olavarrienses de la Zona Norte de Buenos Aires.

El certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo actividad sólo en la Zona Sur, por lo que fue “finde” de descanso para los hermanos -Santiago e Ignacio- Aman, Eugenio Bajamón, Francisco Méndez y Thiago Ciappina.

En la fecha de los clásicos, la programación tuvo festejo para Estudiantes en Olavarría e Independiente en Tandil que venció a Unión y Progreso en el Gigante de Villa Italia por 64 a 58 con mucha presencia local.

En el “Rojinegro”, Gastón Di Salvo completó 19:57 minutos con 3 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 2 robos y Ariel Weisbeck sumó 33:41 minutos con 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperaciones y en el “Villero”, Sebastián Dupin jugó todo el partido con 11 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 4 robos e Iván Leal aportó 13 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 34:49.

Además, en Mar del Plata, Kimberley se impuso 86 a 64 a Huracán. Simón Silber jugó 15:58 minutos con 4 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.

Por último, en Ornese, Deportivo Sarmiento sigue de mala racha y cayó ante Alumni por 86 a 74. Martín Delgado jugó 40 minutos con 16 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 1 recupero y 1 tapa.

Por otro lado, la Liga Provincial de Entre Ríos tuvo un nuevo festejo para Santa Rosa en la Zona 3. Derrotó 86 a 66 a Ferro en la 13° fecha con 11 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias para Mauricio Pane en 22:43.

Sportivo Independiente volvió al triunfo en el certamen organizado por la Federación Pampeana de Básquet y en condición de local venció 78 a 72 a Sportivo Realicó. Nicolas Giménez terminó el cotejo con 32:30 minutos jugados con 22 puntos, 8 rebotes y 2 pases gol.