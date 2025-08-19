Buena fecha para el “Tiburón” en Reserva: Falasco volvió al gol y Vales debutó

El Torneo Clausura de la Copa Proyección jugó la 5° fecha y fue con presencia local en varios escenarios y un festejo.

En el Predio que el Club Aldosivi ostenta en Punta Mogotes, la Reserva del “Tiburón” goleó 3 a 0 a Belgrano y fue con un gol de Lucio Falasco.

El olavarriense marcó el segundo gol del equipo marplatense a los 41 minutos de la primera parte y en el complemento, se produjo el debut de Mateo Vales, jugador habitual de la Quinta División.

Por otro lado, Barracas Central igualó 2 a 2 ante Central Córdoba en Santiago del Estero con la presencia de Martín Ferreyra y San Lorenzo no pudo ante Platense. En el regreso de Mateo Clemente, cayó 1 a 0.

Además, en las categorías formativas de la Asociación del Fútbol Argentino, también hubo conquista local ya que Justo Jauregui marcó uno de los goles de Gimnasia y Esgrima en la victoria de la Séptima.