Este martes se llevará a cabo el sorteo del Programa de Lotes con Servicios en Sierras Bayas

La actividad se realizará a partir de las 17 horas en el Centro Cultural de la localidad serrana, ubicada sobre Roca y Colombo.

El Municipio de Olavarría informó que en la tarde de este martes se llevará a cabo el acto público de sorteo enmarcado en el Programa Municipal de Lotes con Servicios con Sierras Bayas. La actividad se realizará a partir de las 17 horas en el Centro Cultural de la localidad serrana, ubicada sobre Roca y Colombo.

Se trata de los 108 lotes que estarán ubicados en el macizo de tierras que fue cedido a la comuna por la firma Perforadores del Sur (Ex ETA).

Vale destacar que la inscripción cerró el pasado 31 de julio y las personas que serán parte del sorteo debieron cumplir con diversos requisitos, entre los cuales sobresalen estar anotados en el Registro de Demanda Habitacional, acreditar ingresos de entre 2 y 10 SMVM y ser nativo o estar radicado en Sierras Bayas, con una antigüedad superior a los 3 años.

En el sorteo, a la par, se les dará prioridad a trabajadores de la Empresa ETA y a integrantes “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron y lucharon por la donación de estos terrenos.

Personas citadas

Itzaina Agustin

Dumerauf Nicolas Yael

Lugüercio Gerardo Federico

Farinella Maria Paula

Herrera Juan Carlos

Olguin Micaela Rosana

Suarez Brenda Pamela

Travers Emiliano

Newbery Miriam Alejandra

Tarantola Carlos

Cheves Cesar

Martell Carolina

Monzon Betiana Belen

Sosa Melina Araceli

Martell Camila

Cos Marcela

De Alesandre Diego Alberto

Bucciarelli Silva Camila Ivon

Villamayor Florencia Pilar

Lambre Hector Luis

Fonseca Mariangel

Pasquariello Yesica Natalia

Olivan Aldana

Dumerauf Ulises

Pineda Ruben Dario

Roman Guillermina

Ramos Alberto Oscar

Ramos Carlos Javier

Echeverria Cesar Luis

Paullion Mariana Patricia

Inostroza Braian Juan Pablo

Servidio Enrique Carlos

Roman Natalia Romina

Sposino Santiago

Cuenca Ariel Ramon

Pantaleo Braian Jesus

Cabrera Walter Daniel

Castro Ignacio Fabián

Zabala Florencia

Cejas Alejandro Antonio

Cabrera Walter Jose

Gil Carlos Nicolás

Cabrera Angel Ariel

Almaraz Arnaldo Agustin

Bolpe Yesica Estefania

Maldonado Carlos Alfredo

Perez Criatian Fabian

Luna Mogica Belen

Mendoza Alex Nicolas

Pelroso Montenegro María Luz

Manggieri Lucila Antonela

Ressia Mondello Eliana

Luna Mogica Rocio Liseth

Rojas Juan Carlos

Van Dyk Marisa Noemí

García Andrea Celeste

López David Emilio

Caballero Jesús Ramiro

Manuel Gabriela Liliana

Rueda Silvia Noemi

Mendoza Verónica Edith

Seiler Camila Edith

Cabrera Micaela Damaris

Dargel Leonel Alejandro

Mairani Karen Rocío

González Alfredo Omar

Schneider Damián Eugenio

Márquez Alejandro Matías

Plaquin Lucia

Gelmi Natalia Evangelina

Recofsky Karen

Gelmi María Soledad

Rodríguez Lucrecia Ines

Artaza Claudio Ezequiel

Etchegaray Pamela

Fraga Catalina

Castro Yanina Celeste

Favazzi Ludmila Berenice

Gelmi Maximiliano

Farinella Franco

Flores Luciano Damián

Fraga Nildo Agustín

Lysek Romina

Cucaresse Nehemias Jonatan

González Ortelli Gabriel

Piñero Abigail

Sánchez Ángeles

Pereira De Matos Milagros Soledad

Bellendier Abigail Solange

Randazzo Irene

López Antonella Daina

Barrientos Noelia Esther

Cuenca Nahuel

Aquino Nair

Hammerschmidt Mariángeles

Ferreyra Franco

Fittipaldi Facundo

Cañete Magdalena

Romero Claudio Javier

Funes Agustina

Ferreyra Valentina

Caceres Diego Nahuel

Ruppel Analia Gabriela

Barrionuevo Braian

Moyano Malisa Gabriela

Balle Juan Facundo

Danieli Pasquariello Cintia

Beltramella Cristian

Jacob Matías

Lago Jerónimo

Cau Andrea

Martin Leonel

Fornes Mariano Oscar

De Alesandre Edgar Daniel

Bahl Lucas

Armendano Yesica Mariel

Martinez Sandra Marisa

Rakoczi Rodrigo Nahuel

Sanchez Juliana

Marino Natali Rocío

Barraza Lucrecia Soledad

Araya Franco José

Corvalán Acevedo Kevin Tomas

Velaz Enzo Damián

Gutiérrez Camila Beatriz

Andia Sabrina

Zabala Ezequiel

Ganzero Virginia Soledad

Dargel Ayelen

Martin Antonella

Gomez Schmal Valentina

Fillol Maria Ida

Itzaina Barbara

Martin María Emilia

Ramallo Diego Jonatan

Taraborrelli María Elizabeth

Torales Sosa Lelis Armando

Quevedo Alicia Bibiana

Medina Nova Kirdia Deyamira

Nova Minier Juana Criselda

Usar Adrián Oscar Jesús

Flores Nadia Patricia

Ocaña López Clyde Amina Chantal

Lucero María Belén

Dodero Joaquín Demetrio

Scrimizzi Patricio Giuliano

Milone Katherina

Almaraz Luz

Montero Nicolás

Maguregui Andrea Denise

Garrido Jorgelina

Márquez Cristian Ezequiel

Franco Natalia Karina

Pérez Jorge Andrés

Zabaleta Graciela Maricel

Ledesma Hernán Gabriel

Cernak Vázquez Juan Manuel

Tarantola Santiago

